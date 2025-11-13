Франция — Украина: прогноз Дмитрия Градиленко на игру квалификации ЧМ-2026

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч отбора ЧМ-2026 Франция — Украина.

Ставка: победа Франции и ТМ 3.5 за 1.90.

«Квалификация к чемпионату мира 2026 года, группа D, сборная Франция принимает сборную Украины. Осталось два тура, и только сборная, занявшая первое место, может покупать билеты на чемпионат мира. И, конечно же, это будут парни Дидье Дешама. Команда, занявшая второе место, а ей может стать и сборная Исландии, продолжит борьбу за путёвку на ЧМ-2026 в матчах плей-офф. Франция: первое место в группе, 10 очков. Украина — вторая, семь очков, девять забито и три пропущено.

Французы обыграли всухую Украину на выезде и Азербайджан дома (0:2 и 3:0 соответственно) в прошлых турах. Состав у хозяев очень сильный, и отсутствие некоторых ключевых футболистов не скажется на положительном результате для них. Если только не говорить про отсутствие Мбаппе, у которого, как пишет СМИ, конфликт с главным тренером.

Если украинцам удастся зацепить ничью в Париже, то это будет успех. А вот кто продолжит борьбу за путёвку на ЧМ-2026, решится в последнем туре в матче Украина — Исландия. Украинцы имеют достаточно крепкий состав, очень много игроков играет в топ-5 европейских лиг.

Учитывая достаточно крепкий состав, а также отсутствие Мбаппе, считаю вариант с форой сборной Украины (+2) неплохим. А я выберу комбинированный вариант с победой Франции и тоталом меньше 3.5. Но выбор за вами, удачи!» — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».