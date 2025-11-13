«Ак Барс» — «Динамо» Москва: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» – «Динамо» Москва.

Ставка: ничья за 4.39.

«Первый матч между командами в этом сезоне, и он стоит особняком. Всё-таки последняя их серьёзная встреча была в 1/4 финала Кубка Гагарина. Тогда «Ак Барс» сенсационно стартовал, взяв оба матча в Москве, сначала со счётом 5:3, затем и 2:0. Но потом «Динамо» ответило максимально жёстко: четыре победы подряд, 3:1 и 3:2 в Казани, затем дома 4:3 и в заключительном матче — 6:1, настоящий разгром, который казанские фанаты наверняка помнят до сих пор. В августе на предсезонке команды сыграли ещё раз, там 3:1 выиграл «Ак Барс», но серьёзно этот матч мы не рассматриваем, всё-таки составы были экспериментальные, темпа привычного хоккея не было, так что в подготовке к прогнозу такие игры не учитываются. Если же вернуться к прошлому регулярному чемпионату, здесь тоже есть на что взглянуть: оба матча в декабре получились просто фееричными, 5:4 и 6:5 в пользу «Ак Барса». Такая результативность удивляет даже сейчас, учитывая, что и Анвар Гатиятулин, и Алексей Кудашов — это тренеры рациональные и сбалансированные, а их хоккей больше про структуру и грамотную оборону. Но оба матча тогда превратились в настоящую голевую лавину.

У «Динамо» перед очной встречей два обидных поражения подряд. Особенно выделяется матч против СКА, где москвичи буквально в концовке упустили минимум одно очко. Плюс было поражение от «Шанхая», тоже момент, который оставил неприятный осадок. Что касается «Ак Барса», то казанцы возвращаются с непростой выездной серии. Да, где-то получилось не всё идеально, но, учитывая сложность поездки, результаты выглядят вполне рабочими. И завершили казанцы выезд важно, а именно победой в татарстанском дерби над «Нефтехимиком», что может дать команде эмоциональный импульс и отправить её на новую победную волну.

Чего жду от игры? Думаю, что здесь будет много уважения между соперниками и довольно вязкий хоккей. Много внимания к деталям, к каждой смене и к каждой мелочи. Обе команды укомплектованы качественными игроками, есть сильные спецбригады большинства, поэтому исход будет зависеть от того, кто допустит меньше ошибок. Не жду здесь бесконтрольной игры, скорее аккуратный и структурный хоккей. «Динамо» на выезде играет грамотно и не раскрывается. «Ак Барс» будет наседать, но и у москвичей хорошая оборона и надёжный Подъяпольский. Так что сценарий матча вполне может быть закрытым, а шайб — ограниченное количество. Выберу в данном случае ничью в основное время, но для менее рисковых я бы предложил взять ТМ 5.5», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».