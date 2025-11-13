«Ак Барс» — «Динамо»: прогноз Дарьи Мироновой на матч КХЛ в Казани

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Динамо».

Ставка: ТМ 5.5 за 1.70.

«Второй на Востоке «Ак Барс» (34) принимает пятую команду Запада (31). Оба коллектива близки по показателям: у казанцев 73:62 по голам, а у динамовцев – 71:60, но пока не пересекались в этом сезоне. «Ак Барс» сделал многое, чтобы укрепить и разнообразить атаку, плюс добавил отличного специалиста по большинству. После серии из 11 побед команда проиграла три матча подряд западным оппонентам. Командировка завершилась успехом над «Нефтехимиком» 4:1. Гости забили три в первом периоде, вели 4:0 после второго, однако лишили Билялова «сухаря» в третьем отрезке. Григорий Денисенко набрал хороший ход с 15 (7+8) очками в 25 играх. Дмитрий Яшкин подтягивается (13 очков) и оформил дубль в Нижнекамске. Там же Семёнов (18), Барабанов (15) и Хмелевски (11). Третье и четвёртое звенья хорошо укомплектованы.

Казанцы выправили многие моменты, включая игру на своей территории. После семи удачных итогов «Ак Барс» споткнулся дома о «Ладу» (3:4 ОТ). Это случилось 1 ноября, то есть команда не выступала перед своими болельщиками почти две недели. В недавних пяти играх с участием «Ак Барса» трижды тотал не превышал больше пяти шайб на двоих. У оппонента — пять из шести не пробивали больше 5.5. Динамовцы хорошо играют на выездах: пять побед кряду и девять в 13 матчах. Правда, на этой неделе бело-голубых штормит. Москвичи уступили 2:3 СКА и 1:4 – «Шанхаю» дома. Три заброшенные шайбы за две встречи были на плечах легионеров. Чуть просела атака.

Мой опыт показывает, что при выборе победы казанцев дома они неожиданно проваливались. С одной стороны, у «Динамо» мини-спад, с другой — команда собраннее играет на выездах. Это подтверждают показатели. Состав «Ак Барса» всё же посолиднее. Вратарю «Динамо» Владу Подъяпольскому принципиально важно хорошо сыграть против бывшего клуба. Шансы на победу в этой паре – 50/50. Значит, будем сушить», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».