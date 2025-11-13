«Ак Барс» — «Динамо» Москва: ставка Бориса Миронова на встречу КХЛ

Известный хоккеист и тренер Борис Миронов дал прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» – «Динамо» Москва.

Ставка: победа «Ак Барса» за 2.30.

«Домашнее поражение от СКА, совсем уж позорные 1:4 от «Шанхая» в понедельник на своём льду. После таких неудачных серий московские динамовцы умеют преображаться и удивлять повышенной самоотдачей. Вот только на одном характере в Казани они не выиграют. А чисто хоккейных проблем у команды Кудашова много. Травмы, спад лидеров, выставленный на обмен герой прошлого года Комтуа.

Переиграть хозяев «Динамо» в своём нынешнем состоянии не сможет. А перетерпеть и переработать – тут команда Гатиятулина сама кому хочешь мастер-класс даст. Мини-спад «Ак Барса» позади, у команды просыпаются ударные звенья и спецбригады. Так что в Казани будет вполне себе кубковый по содержанию хоккей с акцентом на оборону и максимум четырьмя голами на двоих. А побеждать должны хозяева – они банально лучше готовы к этой встрече», — приводит слова Миронова «ВсеПроСпорт».