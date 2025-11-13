«Авангард» — «Трактор»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ в Омске

Известный тренер Владимир Плющев дал прогноз на матч КХЛ «Авангард» – «Трактор».

Ставка: победа «Авангарда» за 1.88.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 13 ноября 2025, четверг. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Трактор Челябинск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Оба клуба в явном кризисе. У «Авангарда» три поражения подряд, в том числе очень болезненный проигрыш домашнего «газпромовского дерби». «Трактор» так вообще не обыгрывал сильных соперников больше месяца. И даже в матчах с аутсайдерами очки берёт очень натужно, выигрывая с минимальной разницей шайб и в основном за счёт ошибок соперника.

Так что нервов и силовой борьбы в этой встрече явно будет больше, чем креативного хоккея. Но при этом соперники запросто могут забить больше 5 шайб на двоих. Атака обеих команд сильнее обороны, а ненадёжность вратарей «Трактора» уже стала одним из главных мемов этой хоккейной осени. Собственно, преимущество в силе бригады голкиперов и станет одной из главных причин победы «Авангарда». Причем хозяева выиграют как минимум с разницей «+2» — с Дальнего Востока они вернулись на несколько дней раньше, чем гости, и меньше будут страдать от обратной акклиматизации», — приводит слова Плющева «ВсёПроСпорт».