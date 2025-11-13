Франция — Украина: прогноз Алексея Андронова на игру квалификации чемпионата мира

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч отбора ЧМ-2026 Франция — Украина.

Ставка: победа Франции и тотал жёлтых карточек Украины больше 1.5 за 1.87.

«Матч отборочного турнира чемпионата мира. Ну здесь прежде всего надо сказать, что французы в случае победы гарантируют себе поездку на чемпионат мира. Они станут одной из первых европейских команд, которая туда отберётся. Я думаю, что победа эта не заставит себя ждать.

Мне кажется, Украина гораздо более сконцентрирована на матче с исландцами, который потом ей предстоит. И в реальности очень тяжело им будет с французами играть на их поле. Вообще, за всю историю противостояния этих команд лишь один раз украинская сборная одержала победу. Тогда, кстати, едва не прошла отбор. Но сейчас, несмотря на то что большинство украинских игроков выступают в Европе, всё-таки команды, которая способна играть стабильно на протяжении даже 90 минут, у Украины пока не наблюдается. Подтверждением тому служат и результаты против Азербайджана и против Исландии, где всё было как бы не совсем очевидно и понятно.

Одна из интриг этого матча — противостояние Ильи Забарного, защитника «ПСЖ», со сборной страны, в которой он играет. Но, я полагаю, Забарный пока ещё всё-таки пиара имеет чуть больше, чем класса, соответствующего этому пиару.

Франция, конечно, должна побеждать на своём поле, решать задачу. Не сомневаюсь в этом. А вот ставку предлагаю такую — «победа Франции и тотал жёлтых карточек Украины больше 1.5». Я полагаю, что срывать атаки, во всяком случае, пока счёт ещё будет нейтральным, они будут часто и постоянно», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».