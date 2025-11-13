Ирландия — Португалия: прогноз Михаила Моссаковского на матч отбора ЧМ-2026

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч Ирландия — Португалия.

Ставка: тотал фолов меньше 20.5 за 1.67.

«Этот матч — решающий для сборной Ирландии. Хотя, скорее, даже «матч смерти». Если ирландцы не добьются положительного результата, а Венгрия при этом обыграет Армению, шансов на второе место у Ирландии уже не останется. Португальцам же, чтобы гарантировать себе первое место, нужно набрать в оставшихся двух встречах всего два очка. И я уверен, что сегодня сборная Португалии постарается закрыть этот вопрос.

Эта команда выделяется уверенным владением мячом, доминированием и игрой первым номером. В предыдущих матчах у португальцев почти всегда было около 70% владения, а иногда и выше. И здесь вряд ли будет иная картина — даже без Бруну Фернандеша, который пропускает встречу из-за перебора карточек. Глубины состава хватает, чтобы заменить любого лидера. При этом доминирующее владение традиционно означает и малое количество фолов. Соперники во встречах с Португалией садятся глубоко и, обороняясь у своих ворот, просто не успевают наделать нарушений.

Посмотрите на статистику: Португалия ни разу не выбралась с соперником к отметке в 20 фолов за матч. 19 фолов против Венгрии, 17 — против Армении, 15 — в первой встрече с Ирландией. Даже боевитые ирландцы за весь цикл только дважды переваливали за двадцатку нарушений — с Венгрией и Арменией.

Поэтому логично ждать тотал меньше по фолам и уверенное владение португальцев. Судья — швед Нюберг. Это арбитр, который не любит лишних свистков. Можно ожидать, что и в этой встрече фолов будет немного. Оптимальный вариант — тотал меньше 20.5 нарушения правил», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».