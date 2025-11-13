Скидки
Армения — Венгрия: прогноз Семёна Зигаева на игру квалификации чемпионата мира

Армения — Венгрия: прогноз Семёна Зигаева на игру квалификации чемпионата мира
Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч отбора ЧМ-2026 Армения — Венгрия.

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 2.26.

ЧМ-2026 — Европа . Группа F. 5-й тур
13 ноября 2025, четверг. 20:00 МСК
Армения
Не начался
Венгрия
«Весной этого года сборная Армении играла стыковые матчи Лиги наций с Грузией и была унижена, а как ещё назвать поражение в двух встречах с общим счётом 1:9. Конечно, после этого впору было увольнять тренера, но нидерландцу Джону вант Схипу дали ещё пару товарищеских матчей, однако и там вышло так себе. Поэтому перед отборочным циклом к чемпионату мира Армению возглавил Егише Меликян. Группа досталась непростая — Португалия, Ирландия и Венгрия. На данный момент в активе у армян поражения и домашняя победа над ирландцами.

Сборная Венгрии весной тоже выступила неудачно, уступив туркам с общим счётом 1:6 в стыках Лиги наций, и, таким образом, покинула элитный дивизион. При этом свою работу итальянец Марко Росси сохранил, да и работает он с 2018 года, потому странно было бы увидеть импульсивное решение. Отборочный цикл для венгров пока складывается неудачно: ничья с Ирландией и домашнее поражение от Португалии. Затем Венгрия в Будапеште победила армян и зацепила ничью в Лиссабоне.

В этой группе первую строчку уже после жеребьёвки отдавали португальцам, и за два тура до финиша они, по сути, её уже себе гарантировали. А вот за вторую строчку, которая позволит получить ещё один шанс попасть на чемпионат мира, пока идёт плотная борьба. У венгров пять очков, у ирландцев — четыре, а у армян — три. Поэтому домашняя победа команды Меликяна вкупе с неудачей Ирландии позволит ей переместиться на вторую позицию. Венгрия же может досрочно гарантировать себе продолжение борьбы, поэтому на кону стоит многое», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

