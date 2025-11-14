Польша — Нидерланды: ставка Игоря Семшова на матч отбора ЧМ-2026

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч отбора чемпионата мира — 2026 Польша — Нидерланды.

Ставка: победа Нидерландов за 1.70.

«У Польши прямой выход на ЧМ маловероятен, разница мячей слишком велика — 10:4 у хозяев против 22:3 у гостей. Главная задача бело-красных — сохранить вторую позицию, оберегая её от финнов. Единственное поражение в Хельсинки (1:2) — их единственный промах, в остальном игроки Яна Урбана демонстрируют стабильность: боролись с Нидерландами, взяли реванш у Финляндии и уверенно одолели Литву и Мальту. Безусловно, огромное внимание будет приковано к Роберту Левандовскому – легенде, умеющей сотворить, создать опасный голевой момент.

«Летучие голландцы» — абсолютные лидеры группы. За шесть туров «оранжевые» набрали 16 очков из 18, единственная ничья с Польшей — из-за невезения в реализации. Литва удивила, уступив дома всего 2:3, создав проблемы в нестандартной перестрелке. Остальные матчи — лёгкая прогулка: общий счёт 18:0.

Польша мотивирована: сохранить второе место и избежать нервов перед финальным выездом на Мальту, но вера в команду под вопросом из-за слабых решений в ключевых матчах. Гости под руководством Рональда Кумана хотят исправить прежний неожиданный промах и не оставлять всё на последний тур. Предпочитаю ставку на победу голландцев», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».