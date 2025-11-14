Польша — Нидерланды: прогноз Алексея Гасилина на игру квалификации ЧМ-2026

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч Польша — Нидерланды.

Ставка: победа Нидерландов и ТБ 2.5 за 2.39.

«Нидерланды идут по отбору практически без потерь и играют очень результативно — команда забивает два и более мяча в каждой игре. Единственная осечка случилась как раз с поляками (1:1). Сборная Польши выступает менее стабильно: кроме матча с нидерландцами было ещё и сенсационное гостевое поражение от Финляндии. Разница в классе и уровне организации сейчас очевидна. Нидерланды выглядят явными фаворитами встречи. Ожидаю яркой игры, потому что по-другому подопечные Рональда Кумана играть не умеют. Они не знают ничего о прагматичности», — приводит слова Гасилина «Ставка ТВ».