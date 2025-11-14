Люксембург — Германия: прогноз Семёна Зигаева на матч квалификации чемпионата мира

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч отбора ЧМ-2026 Люксембург — Германия.

Ставка: победа Германии и ТБ 3.5 за 1.73.

«Сборная Люксембурга неудачно выступила в Лиге наций в прошлом году — три ничьих и три поражения отправили команду карликового государства на последнюю строчку, а также в низший дивизион турнира. Такое событие вынудило произвести смену тренера, вместо Люка Хольца, который возглавлял сборную 15 лет, пригласили Джеффа Штрассера. Перестановка не помогла, стартовал отбор к чемпионату мира, и люксембуржцы проиграли четыре матча из четырёх, а общая разница забитых и пропущенных мячей — 1:10.

Сборная Германии в отборочном цикле стартовала неудачно, немцы гостили в Братиславе и играли не хуже хозяев, но проиграли 0:2 и оказались в роли догоняющих. Юлиан Нагельсман и его футболисты сделали выводы и начали побеждать. Три матча — три победы с общей разницей 8:1, что позволило Германии нагнать Словакию. Решающая битва будет через несколько дней в очной встрече, а пока немцам надо подойти к ней без неожиданных потерь очков.

В этом отборочном цикле команды играли между собой месяц назад, тогда Германия принимала Люксембург и просто уничтожила сборную из маленького государства. 31:1 — статистика ударов в этой встрече, которая говорит о многом, а вот с реализацией у Германии не всё шло здорово, но четыре безответных мяча в ворота соперника они всё же отправили. На сей раз игра будет гостевой, но вряд ли это как-то сильно изменит расклад сил», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».