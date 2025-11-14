Люксембург — Германия: ставка Игоря Семшова на встречу отбора ЧМ-2026

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч Люксембург — Германия.

Ставка: обе забьют за 2.62.

«Люксембург вполне прогнозируемо подтвердил статус аутсайдера группы А, потерпев поражения в четырёх матчах отбора (1:10). В домашних играх «красные львы» боролись достойно: пропустили решающий гол в компенсированное время со Словакией и почти сравнялись с Северной Ирландией до удаления. Новый тренер хозяев Джефф Штрассер, пришедший перед стартом квалификации с клубным опытом, пока не показывает результатов, но от него и не ожидали чуда – выхода на ЧМ.

«Бундестим» начали квалификацию крайне слабо: на выезде потерпели беспрецедентное поражение от Словакии (0:2) — впервые за 24 года немцы не забили в отборочном матче на ЧМ. Несмотря на максимум из девяти очков дома, игра с Северной Ирландией оставила много вопросов: после уверенного гола в первом тайме команда снизила обороты, а гости создали серьёзное давление по ударам. В целом старт подшефных Юлиана Нагельсмана был далёким от ожидаемого уровня надежности. Будет интересно понаблюдать, в какой форме приедет хавбек Леон Горецка.

При Нагельсмане Германия не закрывала ворота в четырёх из пяти выездных матчей, несмотря на сильных соперников. А дома команда уверенно забила Северной Ирландии и превзошла по ожидаемым голам Словакию. Ставка на обе забьют выглядит вполне обоснованной», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».