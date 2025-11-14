Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Люксембург — Германия: ставка Игоря Семшова на встречу отбора ЧМ-2026

Люксембург — Германия: ставка Игоря Семшова на встречу отбора ЧМ-2026
Аудио-версия:
Комментарии

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч Люксембург — Германия.

Ставка: обе забьют за 2.62.

ЧМ-2026 — Европа . Группа A. 5-й тур
14 ноября 2025, пятница. 22:45 МСК
Люксембург
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Люксембург вполне прогнозируемо подтвердил статус аутсайдера группы А, потерпев поражения в четырёх матчах отбора (1:10). В домашних играх «красные львы» боролись достойно: пропустили решающий гол в компенсированное время со Словакией и почти сравнялись с Северной Ирландией до удаления. Новый тренер хозяев Джефф Штрассер, пришедший перед стартом квалификации с клубным опытом, пока не показывает результатов, но от него и не ожидали чуда – выхода на ЧМ.

«Бундестим» начали квалификацию крайне слабо: на выезде потерпели беспрецедентное поражение от Словакии (0:2) — впервые за 24 года немцы не забили в отборочном матче на ЧМ. Несмотря на максимум из девяти очков дома, игра с Северной Ирландией оставила много вопросов: после уверенного гола в первом тайме команда снизила обороты, а гости создали серьёзное давление по ударам. В целом старт подшефных Юлиана Нагельсмана был далёким от ожидаемого уровня надежности. Будет интересно понаблюдать, в какой форме приедет хавбек Леон Горецка.

При Нагельсмане Германия не закрывала ворота в четырёх из пяти выездных матчей, несмотря на сильных соперников. А дома команда уверенно забила Северной Ирландии и превзошла по ожидаемым голам Словакию. Ставка на обе забьют выглядит вполне обоснованной», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
Люксембург — Германия. По обоюдному согласию
Люксембург — Германия. По обоюдному согласию
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android