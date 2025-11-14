«Нефтехимик» — ЦСКА: ставка Бориса Миронова на матч КХЛ

Известный хоккеист и тренер Борис Миронов дал прогноз на матч КХЛ «Нефтехимик» – ЦСКА.

Ставка: ничья за 4.40.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 14 ноября 2025, пятница. 19:00 МСК Нефтехимик Нижнекамск Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Высока вероятность ничьей в основное время. Оба клуба подходят к встрече примерно в одинаковом функциональном состоянии. Не играли с понедельника, отдохнув после плотного графика первой декады ноября. Самоотдача соперников тоже будет на очень высоком уровне. Очки нужны и тем, и тем. У армейцев мотивация даже чуть выше. Зато с точки зрения сыгранности и тактической эффективности преимущество у «Нефтехимика».

Поэтому если не хотите брать ничью – ставьте на минимальную победу хозяев. Не стоит переоценивать последние победы ЦСКА. Их команда Никитина взяла в матчах с разваливающейся «Сибирью» и очень удобной для себя «Северсталью». Нижнекамцы, наоборот, способны предложить москвичам максимально некомфортный стиль противостояния. Активное движение, нагружающее оборону, контроль шайбы, который может оставить на голодном пайке и без того не блестящее нападение гостей. Победа «Нефтехимика» вряд ли будет очень результативной – максимум 5 заброшенных в этом матче», — приводит слова Миронова «ВсеПроСпорт».