«Нефтехимик» — ЦСКА: прогноз Артура Хайруллина на матч КХЛ 14 ноября

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Нефтехимик» – ЦСКА.

Ставка: победа «Нефтехимика» в матче за 2.40.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 14 ноября 2025, пятница. 19:00 МСК Нефтехимик Нижнекамск Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Спенсер Мартин в итоге покидает ЦСКА, и этого следовало ожидать — после подписания Самонова никакой необходимости в канадском вратаре нет. Учитывая провалы Луи Доминге и Криса Дриджера, можно сделать вывод, что неудачи североамериканских вратарей-новичков стали тенденцией. После Зака Фукале топов из-за океана не привозили. И тут вопрос к менеджерам: уровень местных вратарей за океаном сильно упал, но у нас продолжают смотреть в этом направлении.

Проблемы ЦСКА, разумеется, не только во вратарской линии. Очевидно, что команда с трудом адаптируется к требованиям Игоря Никитина, и в ближайшее время армейцы активизируются на рынке. Самонов же подписал контракт с зарплатой 15 млн на этот сезон и 50 — на следующий. Учитывая, что армейцы расстались с дорогостоящим Мартином, средства на усиление у них есть.

«Нефтехимик» после трёх побед подряд уступил в домашнем матче «Ак Барсу» (1:4). В целом нижнекамцы играют на своей площадке не слишком успешно, набрав всего 13 очков в 15 матчах. На выезде же команда Игоря Гришина набрала на три очка больше, проведя при этом всего 11 встреч. Но в матче с ЦСКА именно нижнекамцев считаю фаворитами: они играют более стабильно. Ставлю на их итоговую победу», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».