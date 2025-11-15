Скидки
Названы шансы сборной Грузии в матче с Испанией в Тбилиси

15 ноября в матче 5-го тура отбора ЧМ-2026 встретятся сборные Грузии и Испании, выступающие в группе Е. Игра пройдёт на стадионе «Борис Пайчадзе» в Тбилиси. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

Букмекеры отдают явное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу сборной Испании предлагается с коэффициентом 1.24, что составляет приблизительно 79% вероятности.

Победа Грузии оценивается коэффициентом 13.5. Ничейный исход можно найти в линии за 6.90.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.60, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.50.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.05.

