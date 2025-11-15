Скидки
Грузия — Испания: прогноз «Чемпионата»

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Грузия — Испания от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: Испания победит по итогам 30 минут за 2.10.

Сборная Грузии сохранит теоретические шансы на попадание в стыки только при двух победах в двух матчах. Испания чувствует себя более чем уверенно, хотя праздновать всё же рано: Турция отстаёт на три очка, а в заключительном туре пожалует в Севилью. На бумаге варианты остаются, но преимущество действующих чемпионов Европы по разнице мячей колоссальное. А это первый дополнительный показатель при равенстве очков.

Победа в Тбилиси, по сути, выведет испанцев на ЧМ-2026. Мотивация на месте. В то же время очевидно, что игра с турками на своём поле выглядит увесистее, её будут держать в голове. Ждём сдержанных экспериментов с составом и скорее победы на классе, нежели погони за крупным счётом. Если за время чтения материала не надумали брать П2 всухую за 2.00, рассмотрите победу сборной Испании после 30 минут игры за 2.10.

Подопечные Луиса де ла Фуэнте забивают в первом тайме даже чаще, чем во втором. А в первые полчаса отличились уже пять раз. Есть смысл положиться на интенсивный дебют в надежде на получение быстрого преимущества и дальнейшую экономию сил через контроль мяча.

