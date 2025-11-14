Скидки
«Спартак» – «Северсталь»: ставка Бориса Миронова на игру КХЛ

«Спартак» – «Северсталь»: ставка Бориса Миронова на игру КХЛ
Известный хоккеист и тренер Борис Миронов дал прогноз на матч КХЛ «Спартак» – «Северсталь».

Ставка: ТБ 6 за 2.18.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 ноября 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Северсталь
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В прежние годы гости были удобным соперником для «Спартака», но ещё с прошлого сезона всё изменилось. Вологодские металлурги научились обыгрывать команду Жамнова, например, этой осенью они пока имеют 100% очков в противостоянии с москвичами. «Северсталь» некомфортно чувствует себя только с соперниками, которые любят и умеют сыграть в силовой хоккей. Но это явно не сильная сторона сегодняшних красно-белых.

У спартаковцев налицо проблемы с позиционной обороной – видя, как много ошибается его собственная защита, Жамнов ощутил приступ недомогания и даже покинул скамейку команды прямо по ходу предыдущего матча с «Локомотивом». Так что нападению гостей будет где разгуляться. Четыре-пять заброшенных в таком хоккее – норма для «Северстали», красно-белые тоже забивают помногу. Так что семь шайб увидим наверняка. А выиграют, скорее всего, гости. Пока в состав хозяев не вернулся ряд звёздных нападающих, считать их фаворитами не получается», — приводит слова Миронова «ВсеПроСпорт».

