«Спартак» — «Северсталь»: ставка Владимира Гучека на игру КХЛ в Москве

Аудио-версия:
Комментарии

Телеведущий Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Спартак» – «Северсталь».

Ставка: победа «Спартака» за 2.25.

Фонбет Чемпионат КХЛ
14 ноября 2025, пятница. 19:30 МСК
Спартак
Москва
Не начался
Северсталь
Череповец
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Две команды, которые уступили в своих предыдущих встречах, сойдутся в очном противостоянии. Спартаковцы вдохновлены официальным объявлением о возвращении Ивана Морозова к тренировкам. Посмотрим, как скоро он сможет вернуться уже к полноценным выступлениям за красно-белых. В последних двух встречах «Спартака» неизменно мелькает итоговый счёт 6:3. Правда, в матче с «Сибирью» он был в пользу «Спартака», а вот с ярославским «Локомотивом» коллектив Жамнова проиграл.

«Северсталь» же в редком матче в последние годы не смогла забросить и шайбы. Случилось это в Москве в игре с ЦСКА, который, как кажется, начинает подавать признаки жизни, добывая победы в действительно тяжёлых противостояниях. Череповчане в предыдущих играх будто потеряли былую лёгкость. Возможно, дело в том, что, как и обычно бывает, наличие хорошей физической формы сменяется на её отсутствие.

В предстоящем матче «Спартака» и «Северстали» вполне можно ожидать если и не голевой феерии, то красивого хоккея, наполненного эмоциями болельщиков. Тем более что на дворе последний рабочий день на неделе, а это значит, что зрителей будет предостаточно. Информационный фон вокруг москвичей стал мягче и благоприятнее. Видится, что и внутреннее состояние «Спартака», которое улучшилось в последние дни, даёт возможность полагать, что именно хозяева и одержат победу», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».

