Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Нэшвилл» — «Питтсбург»: прогноз Николая Чегорского на матч НХЛ

«Нэшвилл» — «Питтсбург»: прогноз Николая Чегорского на матч НХЛ
Комментарии

Журналист Николай Чегорский дал прогноз на матч НХЛ «Нэшвилл» — «Питтсбург».

Ставка: ТМ 6 за 1.95.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 ноября 2025, пятница. 22:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Не начался
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нэшвилл» и «Питтсбург» станут первыми командами НХЛ в этом сезоне, которые сыграют в Европе в рамках Global Series. Как показывает опыт прошлых лет, в таких встречах статистические закономерности регулярного чемпионата не работают.

Из-за резкой смены часовых поясов и непривычной обстановки команды НХЛ не всегда могут показать максимум своих возможностей. В прошлом сезоне только в одном из четырёх матчей в Европе был пробит тотал больше 6 шайб. Та же статистика была и осенью 2023 года.

Моя ставка: ТМ 6 с коэффициентом 1.95», — приводит слова Чегорского «РБ Спорт».

Материалы по теме
Товарищеский матч за $ 14 млн и осторожная КХЛ: ставки на спорт
Товарищеский матч за $ 14 млн и осторожная КХЛ: ставки на спорт
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android