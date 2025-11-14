«Нэшвилл» — «Питтсбург»: прогноз Николая Чегорского на матч НХЛ

Журналист Николай Чегорский дал прогноз на матч НХЛ «Нэшвилл» — «Питтсбург».

Ставка: ТМ 6 за 1.95.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 14 ноября 2025, пятница. 22:00 МСК Нэшвилл Предаторз Нэшвилл Не начался Питтсбург Пингвинз Питтсбург Кто победит в основное время? П1 X П2

«Нэшвилл» и «Питтсбург» станут первыми командами НХЛ в этом сезоне, которые сыграют в Европе в рамках Global Series. Как показывает опыт прошлых лет, в таких встречах статистические закономерности регулярного чемпионата не работают.

Из-за резкой смены часовых поясов и непривычной обстановки команды НХЛ не всегда могут показать максимум своих возможностей. В прошлом сезоне только в одном из четырёх матчей в Европе был пробит тотал больше 6 шайб. Та же статистика была и осенью 2023 года.

Моя ставка: ТМ 6 с коэффициентом 1.95», — приводит слова Чегорского «РБ Спорт».