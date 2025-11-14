«Сент-Луис» — «Филадельфия»: прогноз Николая Чегорского на игру НХЛ

Журналист Николай Чегорский дал прогноз на матч НХЛ «Сент-Луис» — «Филадельфия».

Ставка: ТМ 5.5 за 2.05.

«Филадельфия» за последние пять матчей лишь раз сыграла «верх». В остальных четырёх случаях выигрывала ставка на ТМ 4.5. В прошлой встрече с «Эдмонтоном» «Флайерз» ушли в овертайм при счёте 1:1. Здесь и сейчас «Филадельфия» — самая «низовая» команда НХЛ со средним за матч показателем заброшенных шайб 4,9.

«Сент-Луис» очень много пропускал в начале сезона, но сейчас дела команды пошли на поправку. А вместе с этим начал и проседать общий тотал матчей. Атака «Блюз» по-прежнему действует неважно. Ни один хоккеист команды до сих не набрал больше 10 очков.

Моя ставка: ТМ 5.5 с коэффициентом 2.05», — приводит слова Чегорского «РБ Спорт».