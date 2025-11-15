Стали известны шансы сборной Казахстана в матче с Бельгией

15 ноября на «Астана Арене» Казахстан принимает Бельгию в матче отбора ЧМ-2026. Гостям достаточно победы, чтобы закрыть вопрос с прямой путёвкой из группы J, а хозяева уже давно лишились шансов даже на плей-офф. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

Сделать ставку на победу сборной Бельгии предлагается с коэффициентом 1.18, что составляет приблизительно 85% вероятности.

Победа Казахстана оценивается коэффициентом 15.0. Ничейный исход можно найти в линии за 7.20.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.76, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.38.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.99. На гол казахстанцев можно поставить за 1.90.