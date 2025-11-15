Казахстан — Бельгия: прогноз на матч 15 ноября

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Казахстан — Бельгия от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: Бельгия победит всухую за 2.03.

Первая встреча в Брюсселе завершилась со счётом 0:6 — болезненный опыт для казахстанской сборной. Теперь контекст другой: искусственное покрытие, холод, смена часового пояса. Темп игры неизбежно понизится, а взлом низкого блока займёт у фаворита куда больше времени. Однако класс бельгийцев позволяет им рассчитывать на методичное давление и несколько острых моментов.

Какие могут быть риски для фаворита? Обновлённая заявка и ограниченные варианты в центре поля без Кевина Де Брёйне ставят дополнительные палки в колёса. Отсюда возможные провисания в первой фазе матча, особенно если защитная линия Казахстана выдержит стартовый отрезок. Всё это очередные аргументы в пользу «низового» сценария игры.

Прогнозируем, что мотивированная Бельгия победит. Возможно, даже не пропустит. Разница в скорости принятия решений и качестве первого паса перевесит фактор домашнего поля. А вот какую взять ставку — вариантов несколько. Тотал меньше 3.5 мяча за 1.80 выглядит подарком. П2 всухую за 2.03 — посмелее. Так было в четырёх из пяти предыдущих очных встреч. На этот раз казахстанцам тоже нечего ловить.