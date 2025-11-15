Скидки
Дания — Беларусь: прогноз букмекеров на матч отбора ЧМ-2026

Дания — Беларусь: прогноз букмекеров на матч отбора ЧМ-2026
Комментарии

Дания принимает Беларусь 15 ноября на стадионе «Паркен». Стартовый свисток прозвучит в 22:45 мск.

Хозяева идут во главе группы C европейской квалификации ЧМ-2026 и месяц назад уже разобрали этого соперника со счётом 6:0.

Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Дании предлагается с коэффициентом 1.04, что составляет приблизительно 96% вероятности.

Победа Беларуси оценивается коэффициентом 56.00. Ничейный исход можно найти в линии за 15.00.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.95, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.23.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 3.30. На гол белорусов дают коэффициент 3.10.

