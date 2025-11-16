Албания — Англия: букмекеры оценили шансы команд
16 ноября в матче отбора ЧМ-2026 встретятся сборные Албании и Англии, выступающие в группе К. Игра пройдёт на стадионе «Эйр Албания» в Тиране. Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.
Букмекеры отдают явное предпочтение гостям. Сделать ставку на победу сборной Англии предлагается с коэффициентом 1.48, что равно приблизительно 67% вероятности.
Победа Албании оценивается коэффициентом 7.30. Ничейный исход можно найти в линии за 4.40.
При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.72.
Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.81.
