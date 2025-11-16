Стали известны шансы сборной Украины в матче с Исландией
16 ноября в матче отбора ЧМ-2026 встретятся сборные Украины и Исландии, выступающие в группе D. Игра пройдёт на стадионе «Мейски» в Варшаве (Польша). Стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.
Букмекеры отдают предпочтение украинцам. Сделать ставку на победу сборной Украины предлагается с коэффициентом 1.70, что равно приблизительно 59% вероятности.
Победа Исландии оценивается коэффициентом 5.30. Ничейный исход можно найти в линии за 3.90.
При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.71, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.17.
Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.06.
