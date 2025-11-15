Россия — Чили: ставка Игоря Семшова на товарищеский матч

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч Россия – Чили.

Ставка: победа России с форой (-2.5) за 4.40.

«Сборная Валерия Карпина была наказана за небрежность. Несмотря на быстрый гол Александра Головина, команда потеряла контроль, а перуанцы, проявляя гордость и настойчивость, наказали за излишнюю самоуверенность. Впрочем, логика игры Перу была ясной: их ожидаемые голы — всего 0.12 xG, что свидетельствует о скромных возможностях. В прошлом сборная России успешно справлялась с командами уровня Перу и Чили, демонстрируя силу против более слабых соперников. Возможно, наставник сборной России перетряхнёт состав и даст игровое время молодым армейским игрокам, оставшимся в запасе в матче с Перу.

У Николаса Кордовы спад поколения. Гости, некогда яркие и самобытные, завершили квалификацию к ЧМ на последнем месте — всего 9 голов и 27 пропущенных за 18 матчей. Без ярких лидеров «красная команда» из игроков внутреннего чемпионата показывает слабую игру, уступая даже слабым соперникам, таким как Перу и Боливия. Последняя победа чилийцев — товарищеская с перуанцами (2:1). В Сочи игроки Николаса Кордовы едут в хорошем настроении, но без капитана Алексиса Санчеса.

Первичная неудача сборной России в ноябрьском матче лишь усилит желание взять реванш. Чили по уровню не превосходит Перу, а их слабость на выезде очевидна: последняя победа вне дома ещё в марте прошлого года. Несмотря на ротацию, опыт показывает, что она не влияет на стабильность игры. Поэтому можно смело ставить на спокойную победу России с форой -2.5», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».