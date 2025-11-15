Скидки
Россия — Чили: прогноз Егора Титова на товарищескую игру 15 ноября

Россия — Чили: прогноз Егора Титова на товарищескую игру 15 ноября
Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч Россия — Чили.

Ставка: ТБ 3 за 2.80.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Не начался
Чили
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Не понравился мне первый матч сборной в этом отрезке. Как будто подумали, что вслед за Боливией всех разгромят. Конечно, по игрокам сильнее были не совсем основы Перу, но не забивали. В итоге ещё Сафонов ошибся. Стыдновато получилось.

Чили сейчас ничем не сильнее Перу. На мой взгляд, свежий состав сборной России должен забить больше. Тут тот же Тюкавин лучше себя чувствует, выйдет в основе, наверняка забьёт. Но оборона России при любом раскладе меня не убеждает.

Так как вижу счёт 3:1, поставлю на «тотал больше 3». Если 3:1 не получится, всё равно шансы хорошие, что забьют много в этом матче. Чили ничего не нужно, состав и близко не боевой, вымотаны перелётом», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

