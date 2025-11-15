Скидки
Россия — Чили: прогноз Эдуарда Мора на товарищеский матч в Сочи

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч Россия — Чили.

Ставка: победа России с форой (-1) за 1.90.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Не начался
Чили
«Национальная команда России проведёт в Сочи товарищеский матч против сборной Чили. Наша команда совсем недавно сыграла со сборной Перу, имела огромное преимущество, но в итоге победу удержать не смогла. Поэтому я думаю, что в плане мотивации грядущая игра может стать особняком. Уже нельзя расслабляться. Большая критика была по поводу того, как сыграла сборная. Ну и, конечно, в этом матче нужно успокоить всех, кто критиковал.

Тем более что об усталости игроков речи идти не будет. Карпин, как правило, разными составами играет такие матчи. И во встрече с Чили акцент будет сделан на футболистов из ЦСКА и Максима Глушенкова, у которых отличное взаимопонимание. Поэтому я думаю, что наша сборная уверенно в этом матче победит. Потому что футболисты, которые выйдут в основе, очень сыгранны и сейчас находятся в хорошей форме. Первый мой прогноз — победа сборной России с форой (-1). И второй мой прогноз — сборная России забьёт больше 1.5 гола», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

