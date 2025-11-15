Россия — Чили: прогноз Романа Павлюченко на контрольную игру

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Россия — Чили.

Ставка: победа России за 1.63.

«Что касается Чили, они переживают далеко не лучшие времена. Они провалили отборочный цикл чемпионата мира и заняли последнее место среди всех южноамериканских сборных. Одержали всего две победы в 18 матчах. Поэтому у них серьёзные проблемы. Южноамериканцы крупно уступали и бразильцам, и аргентинцам, и колумбийцам. У них из-за травмы не прилетел рекордсмен по количеству матчей за сборную — Алексис Санчес. Но есть защитник «Торино» Марипан, он играл в «Монако» вместе с Головиным. Есть несколько игроков, которые выступают в Европе: в «Севилье», в «Осере» и в других клубах. В целом сборная добротная, лёгкой прогулки точно не будет.

Если брать игру против Перу, все думали, что легко выиграем, — я тоже так думал. Но один дальний удар — и вот тебе 1:1. Поэтому Чили тоже будет стараться играть и держать мяч. Но, скорее всего, мы начнём так же, как и с Перу: первым номером, будем прессинговать и атаковать. После прошлого матча команда Карпина сделает выводы, разберёт ошибки, и против Чили, мне кажется, мы будем выглядеть лучше.

Что касается составов — скорее всего, процентов на 70–80 состав у нас поменяется. Игроки, которые не вышли против Перу, появятся в матче с Чили. Карпин даст всем поиграть. Пока состав непонятен, но у нас собраны лучшие футболисты на сегодняшний день, и в любом случае мы фавориты и должны побеждать. По голам — думаю, забьём два-три мяча. И Чили, скорее всего, тоже забьёт, потому что против Перу мы увидели определённые проблемы в обороне. Мячи будут, но наши обязаны переигрывать соперника. Хотя это команда боевитая, умеют держать мяч, будут стараться атаковать, но всё-таки большую часть времени они будут обороняться. После критики за матч с Перу наши захотят доказать, что это была случайность, и побегут вперёд. Каким составом приедет Чили — пока непонятно. Есть хорошие игроки, но неизвестно, примут ли они участие. В любом случае команда добротная, будет биться. Но у наших проблем быть не должно, мы должны уверенно проходить Чили и получить удовольствие от победы.

И ещё факт: наша сборная последний раз играла в Сочи на «Фиште» ещё в 2018 году. Прошло много времени. Думаю, болельщиков придёт много — пусть не биток, но процентов на 80 стадион будет заполнен. Мы играем дома — это важный мотивационный фактор. И стадион хороший, и поле будет в порядке. Поэтому я не вижу, за счёт чего мы не можем обыграть сборную Чили. Мы играем дома, в нашей стране, наши болельщики, наш стадион — мы обязаны переигрывать южноамериканцев», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».