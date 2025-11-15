Россия — Чили: ставка Александра Мостового на товарищескую встречу в Сочи

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Россия — Чили.

Ставка: победа России за 1.63.

«Ну что, очередной товарищеский матч, очередная игра на домашнем поле. Если раньше говорил, что наши имеют преимущество, то последний матч показал: никому не известная сборная Перу создала проблемы и сыграла с нами вничью. Поэтому здесь я тоже не удивлюсь, если наши не выиграют, потому что все умеют играть в футбол, даже те команды, которые много-много лет ничего нигде не добиваются, никуда не выходят, как, например, Перу.

И плюс не забывайте: они ещё добираются до нас. Те же перуанцы сказали, что они полтора-два дня добирались. Также и сборная Чили, скорее всего, тоже приедет уставшая, непонятно в каком составе, кто вообще доберётся, кто нет. Это же товарищеская игра, и понятно, что многие футболисты не будут ломаться ради такого матча, поэтому могут приехать те, кто меньше играет, или те, кому нужно набрать форму.

Поэтому думаю, что наши, конечно, обязаны выигрывать, потому что играют у себя дома. Но опять же — уровень средненький, игра рвётся на части, паузы, замены. Из-за того, что играются только товарищеские игры, всё превращается в какую-то бутафорию. Я думаю, что где-то 2:1 может быть, но вполне возможно и 1:1, потому что по таким матчам никогда заранее не скажешь. Всё зависит от того, кто как настроится, кто как выйдет и кто первый вообще попадёт в игру. Как получится, неизвестно, но сборная России должна побеждать в таком матче», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».