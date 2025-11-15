Скидки
Россия — Чили: выиграй билет на боксёрский турнир в Дубай за ставку в БЕТСИТИ

Россия — Чили: выиграй билет на боксёрский турнир в Дубай за ставку в БЕТСИТИ
15 ноября сборная России проведёт контрольный матч против команды Чили. Стартовый свисток на сочинском стадионе «Фишт» прозвучит в 18:00 мск. Ты можешь выиграть поездку на боксёрский турнир БЕТСИТИ IBA PRO 13, фрибеты до 30 000 ₽ или перчатки с автографом:

1. Подтверди участие в акции.

2. С 30.10 по 30.11 получай купоны за ставки.

12 ноября российская сборная сыграла вничью с Перу (1:1). На гол Александра Головина точным ударом ответил Алекс Валера. Таким образом, команда Валерия Карпина не проигрывает на своём поле с 2021 года. За этот период сборная России провела 18 матчей дома, в которых забила 57 голов, пропустив три мяча.

Российская команда провела 13 матчей против представителей Южной Америки. Статистика не на стороне хозяев грядущего поединка в Сочи. В играх с латиноамериканскими командами Россия семь раз проиграла (четыре раза Бразилии, два — Аргентине, один — Уругваю) и пять раз сыграла вничью (два раза с Бразилией, по одному — с Чили, Уругваем и Перу).

С чилийцами мы играли только однажды. В 2017-м разошлись миром (1:1) в товарищеской встрече. Тогда на гол Маурисио Ислы ответил Виктор Васин.

Сборная России расположилась на 33-й строчке рейтинга ФИФА. Чилийцы занимают 57-е место. Гости не сумели квалифицироваться в финальную стадию ЧМ-2026, заняв последнее место в своей отборочной группе. В семи последних матчах с учётом всех турниров Чили одержала всего одну победу.

Во встрече в Сочи национальной команде России не поможет Матвей Сафонов. Основной голкипер сборной покинул расположение команды после игры с Перу.

