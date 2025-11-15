Испания — Грузия: прогноз Алексея Андронова на матч отбора ЧМ-2026

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч отбора ЧМ-2026 Испания — Грузия.

Ставка: гол Испании в обоих таймах за 1.77.

«Отборочный матч чемпионата мира, который, на самом деле, большого значения не имеет. Шансы Грузии забраться на второе место и попасть в плей-офф сугубо теоретические.

Надо сказать, что, конечно, не повезло с жеребьёвкой Турции получить в соперники Испанию. Это, конечно, сложный жребий. И тут сложно было за что-то зацепиться другим. Грузины не зацепились, проиграв Турции, у которой сейчас матч с Болгарией, не набравшей ни одного очка.

Но для Грузии домашние игры, конечно, матчи повышенного ажиотажа. Команду очень любят в стране, игра будет в столице — на самом большом стадионе. В гостях чемпион Европы. Девять раз играли между собой эти команды, у сборной Грузии есть даже одна победа, это было девять лет назад в товарищеском матче со счётом 1:0. Тогда забил гол хорошо нам известный Торнике Окриашвили.

Очень хорошо команды друг друга знают, играли на последнем Евро. Я думаю, что главная задача для сборной Грузии сейчас, в этой ситуации, — это показать достойный футбол и не ударить в грязь лицом. Вряд ли вот эта победа будет иметь какое-то значение. Нужно спокойно играть и выстраивать дальше свой футбол на базе тех лидеров, которые есть. Это и Кварацхелия, и Давиташвили, и Микаутадзе. Я думаю, что у Грузии есть все возможности в ближайшие пару лет шаг вперёд сделать.

Испания в любом случае победит в этом матче. Мне кажется, что самая верная ставка будет на голы сборной Испании в каждом из таймов. Коэффициент — 1.77. Уровень у испанцев довольно солидный в атаке. Я думаю, что с этой задачей должны справляться уверенно», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».