Грузия — Испания: прогноз Александра Мостового на матч квалификации чемпионата мира

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч отбора ЧМ-2026 Грузия — Испания.

Ставка: победа Испании с форой (-1.5) за 1.74.

«Ну и, конечно, наряду с нашими товарищескими играми, которые уже всем так немножко поднадоели, здесь Грузия — Испания. Грузины, я думаю, до сих пор ещё не могут отойти от прошедшего чемпионата Европы, на котором они, можно сказать, неожиданно для всех и для себя прежде всего, выстрелили. Такой всплеск эмоций, такой подъём — и сейчас после этого очень тяжело вернуться в обычный режим.

Испания есть Испания. Это одна из лучших команд в Европе, там всегда и класс, и мастерство, и подбор игроков такой, что они могут спокойно менять состав и при этом играть на высоком уровне. А грузины после того успеха всё никак не могут собраться: много игр, где-то нет концентрации, где-то нет тех эмоций, которые были. Такое часто бывает после неожиданного подъёма — команда немного теряется, потому что держать тот уровень очень сложно.

Поэтому я думаю, что и здесь Испания за счёт класса и мастерства должна выигрывать. Где-то, может быть, грузины поборются, что-то покажут, всё-таки дома у себя будут играть, но всё равно ощущается разница в уровне. Испания стабильнее и увереннее, у них всегда есть кому выйти, добавить темп и взять мяч под контроль. Грузии сейчас тяжело, и, думаю, этот матч как раз покажет, что спад после всплеска — это нормальная история. Испанцы должны уверенно победить», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».