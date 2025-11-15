Скидки
Казахстан — Бельгия: ставка Игоря Семшова на отборочную игру чемпионата мира

Казахстан — Бельгия: ставка Игоря Семшова на отборочную игру чемпионата мира
Известный в прошлом футболист Игорь Семшов дал прогноз на матч Казахстан — Бельгия.

Ставка: обе забьют за 2.04.

ЧМ-2026 — Европа . Группа J. 9-й тур
15 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
Казахстан
Не начался
Бельгия
«Казахстанские ястребы» смогли одержать победу только над главным аутсайдером группы — Лихтенштейном. После ухода Станислава Черчесова руководство федерации доверилось местным специалистам, но это не принесло успеха. В текущем отборе команда Талгата Байсуфинова выиграла лишь дважды и набрала всего одно очко в пяти матчах. Главный талант — 17-летний Дастан Сатпаев из «Кайрата», однако пока он редко появляется в основном составе и не отметился результативными действиями. Атака казахстанцев в текущем цикле вызывает вопросы: всего два гола за пять игр против Бельгии, Северной Македонии и Уэльса.

«Красные дьяволы» вышли в лидеры. Золотое поколение гостей постепенно уходит, и уже сейчас команда должна искать новых звёзд. Большие надежды возлагаются на Жереми Доку, проявившего себя блестящей игрой против «Ливерпуля» и отметившегося тремя голами и передачей в отборе. Хотя команда ещё не обеспечила путевку на ЧМ, победа над Уэльсом вернула их на вершину группы. Под руководством Руди Гарсии бельгийцы не терпят поражений уже семь матчей, а единственной отобравшей очки у них была сборная Северной Македонии.

За последние восемь выездных матчей оборона Бельгии показала слабость — лишь один раз сохранили ворота в неприкосновенности. В этом есть и идея — поставить на «обе забьют», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

