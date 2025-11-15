Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Казахстан — Бельгия: прогноз Семёна Зигаева на встречу квалификации ЧМ-2026

Казахстан — Бельгия: прогноз Семёна Зигаева на встречу квалификации ЧМ-2026
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч отбора ЧМ-2026 Казахстан — Бельгия.

Ставка: последний гол с 77-й минуты за 1.80.

ЧМ-2026 — Европа . Группа J. 9-й тур
15 ноября 2025, суббота. 17:00 МСК
Казахстан
Не начался
Бельгия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Сборная Казахстана под руководством Станислава Черчесова в прошлом году не просто провалилась в Лиге наций, а опозорилась. Шесть матчей, ни одной победы, всего одно набранное очко и разница забитых и пропущенных мячей 0:15 — таков итог турнира. Черчесова отправили в отставку, а вместо него Казахстан возглавил Али Алиев, с ним и стартовали в отборочном цикле к чемпионату мира. В пяти матчах казахстанцы одержали одну победу и четырежды проиграли, и вновь тренерская перестановка. Теперь руководит командой Талгат Байсуфинов, при котором Казахстан в двух матчах набрал четыре очка.

Весной этого года Руди Гарсия с трудом выправил ситуацию в сборной Бельгии после сомнительного периода с Доменико Тедеско. Француз и его футболисты сохранили прописку в элитном дивизионе Лиги наций. Дальше бельгийцев ждал старт отборочного цикла к чемпионату мира. Там пока всё неплохо, шесть матчей позади — четыре победы и две ничьих против Северной Македонии.

Казахстан уже никак не окажется выше третьего места, а значит, очередной мундиаль пройдёт без них, да и Бельгия, несмотря на лидерство, ещё не обеспечила себе путёвку на турнир. Первая строчка гарантирует поездку на мундиаль, а вторая отправит в плей-офф, но если бельгийцы проиграют оба оставшихся матча, то с большой долей вероятности окажутся на третьей позиции. Поэтому потеря очков против уже немотивированного Казахстана явно не входит в планы Руди Гарсии и его футболистов. Во всех победных матчах бельгийцы забивали в концовках, поэтому я предлагаю вот такой вариант», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

Материалы по теме
Казахстан — Бельгия: только зря носы морозить
Казахстан — Бельгия: только зря носы морозить
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android