Швейцария — Швеция: прогноз Алексея Гасилина на отборочный матч ЧМ-2026

Известный в прошлом футболист Алексей Гасилин дал прогноз на матч Швейцария — Швеция.

Ставка: победа Швеции за 5.75.

«Швеция сейчас переживает структурный кризис — смена тренера на Грэма Поттера была вызвана серией неудач и шансом не попасть на ЧМ-2026. Для сборной это перезагрузка. Шведы в данный момент забиты в угол, им отступать некуда, только две победы в двух матчах оставят им шансы хотя бы на плей-офф. У Швейцарии мотивации, на мой взгляд, меньше — они могут оформить выход на ЧМ и в следующем матче. Такой контекст работает на гостей: зверь, загнанный в угол, способен на многое. Почему бы ему просто не выиграть в этой встрече? Верю в победу шведов», — приводит слова Гасилина «Ставка ТВ».