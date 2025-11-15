Дания — Беларусь: ставка Семёна Зигаева на игру квалификации чемпионата мира

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч Дания — Беларусь.

Ставка: ТБ 4.5 за 2.38.

«Сборная Дании в прошедшем розыгрыше Лиги наций вышла в плей-офф, а там лишь в дополнительное время уступила в четвертьфинале будущим триумфаторам португальцам. Уже осенью датчане стартовали в отборочном цикле к чемпионату мира следующего года. Стартовали неудачно, сыграв 0:0 дома с шотландцами. Дальше Дания прибавила и одержала три победы подряд с общим счётом 12:1 и сейчас за два тура до конца делит первую строчку в группе всё с той же Шотландией, имея 10 очков и очную встречу в последнем туре на выезде.

Сборная Беларуси в Лиге наций играла в дивизионе С и в шести матчах один раз победила, однажды проиграла и четыре встречи свела вничью. Финишировав на третьей позиции, белорусы прописку в третьем по силе дивизионе сохранили. Осенью Беларусь стартовала в отборе на чемпионат мира, но правильнее будет сказать, что соседи топчутся на месте. Позади четыре матча, в которых наши соседи проиграли во всех и с разницей забитых и пропущенных мячей 2:15 занимают последнюю строчку без шансов на путёвку на чемпионат мира.

В этой группе уже понятно, что первое и второе место разыграют между собой Дания и Шотландия в последнем туре, и для них важно подойти к очной встрече без потерь очков. Я уже выше вспоминал, что у датчан 12 забитых мячей, а вот что они половину забили в первом матче против Беларуси, надо добавить. И если тогда белорусы ещё имели шансы побороться за выход из группы, то теперь у них шансов нет, а значит, датчане вряд ли сыграют хуже, ещё и дома», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».