Россия — Чили: кто фаворит товарищеского матча 15 ноября

15 ноября в товарищеском матче встретятся сборные России и Чили. Игра пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу сборной России предлагается с коэффициентом 1.76, что составляет приблизительно 57% вероятности. Победа Чили оценивается коэффициентом 5.20. Ничейный исход можно найти в линии за 3.70.

При этом аналитики сомневаются в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.07. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.03. Самый вероятный счёт — 1:0 в пользу россиян.

Сборная России закрывает 2025 год. В среду она принимала команду Перу в Санкт-Петербурге, в субботу настанет черёд Сочи и сборной Чили. Соперник добротный, хотя в последние годы находится в глубоком кризисе. Квалификацию на ЧМ-2026 сборная Чили завершила на последнем месте в Южной Америке. Забила всего девять голов, причём под конец отбора развалились окончательно.