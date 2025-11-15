Скидки
Россия — Чили: кто фаворит товарищеского матча 15 ноября

Комментарии

15 ноября в товарищеском матче встретятся сборные России и Чили. Игра пройдёт на стадионе «Фишт» в Сочи. Стартовый свисток запланирован на 18:00 мск.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
15 ноября 2025, суббота. 18:00 МСК
Россия
Не начался
Чили
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу сборной России предлагается с коэффициентом 1.76, что составляет приблизительно 57% вероятности. Победа Чили оценивается коэффициентом 5.20. Ничейный исход можно найти в линии за 3.70.

При этом аналитики сомневаются в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.07. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.03. Самый вероятный счёт — 1:0 в пользу россиян.

Сборная России закрывает 2025 год. В среду она принимала команду Перу в Санкт-Петербурге, в субботу настанет черёд Сочи и сборной Чили. Соперник добротный, хотя в последние годы находится в глубоком кризисе. Квалификацию на ЧМ-2026 сборная Чили завершила на последнем месте в Южной Америке. Забила всего девять голов, причём под конец отбора развалились окончательно.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

