Ислам Махачев — Джек Делла Маддалена: прямая трансляция боя UFC 322, прогнозы и ставки

В ночь с 15 на 16 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке состоится вечер единоборств UFC 322. Главным боем этого турнира станет титульный поединок в полусреднем весе между Исламом Махачевым и Джеком Делла Маддаленой.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

Начало боя — ориентировочно в 8:00 мск. Посмотреть главный поединок UFC 322 в прямом эфире можно будет можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Букмекеры считают явным фаворитом россиянина. Поставить на Махачева можно за 1.28, в то время как на Джека Делла Мадалену – за 3.85. При этом на полный бой предлагают котировку 2.33, а на досрочное завершение — 1.57.

На то, что один из бойцов отправит соперника в нокаут, можно заключить пари за 4.05, а финиш противостояния болевым или удушающим приёмом оценили в 2.28.

