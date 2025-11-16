Скидки
Албания — Англия: прогноз на матч отбора ЧМ-2026

Албания — Англия: прогноз на матч отбора ЧМ-2026
Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Албания — Англия от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: тотал меньше 3 голов за 1.75.

Одно дело — играть на «Уэмбли» с Сербией перед родными трибунами. Другое — лететь в самый разгар тяжелейшего сезона в Албанию, когда все вопросы давно решены. Плотность футбольного календаря запредельная, а лишняя нагрузка и потенциальные травмы никому не нужны. Есть подозрения, что фаворит не станет выпрыгивать из штанов ради лишних голов и крупного счёта. Больше того — вполне возможна осечка.

Благо Албания в четверг забодала сборную Андорры (1:0) и сняла все вопросы. До англичан не дотянется ни при каких обстоятельствах, но и от посягательств сербов застрахована. Гарантированное второе место и попадание в стыковую пульку. Впрочем, от албанцев всё равно ожидаем высочайшей мотивации: именитый оппонент, своё поле.

На таком фоне логично ожидать сдержанной результативности. Фавориту особо ничего не надо, главное — обойтись без травм и вернуться в клубы целыми и невредимыми. Аутсайдер же, при всём уважении, банально не обладает должным уровнем, чтобы рассчитывать на эффективную игру первым номером. Грубо говоря, одни не могут, другие не хотят.

