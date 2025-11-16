Скидки
Италия — Норвегия: определён фаворит матча в Милане

Италия — Норвегия: определён фаворит матча в Милане
Комментарии

16 ноября в матче отбора ЧМ-2026 встретятся сборные Италии и Норвегии, выступающие в группе I. Игра пройдёт на стадионе «Сан-Сиро» в Милане (Италия). Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу сборной Италии предлагается с коэффициентом 1.87, что равно приблизительно 52% вероятности.

Победа Норвегии оценивается коэффициентом 4.00. Ничейный исход можно найти в линии за 4.15.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.12.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.66.

