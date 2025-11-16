Италия — Норвегия: прогноз «Чемпионата»

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Италия — Норвегия от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: Италия забьёт в первые 30 минут за 2.45.

В ноябрьских матчах итальянцы сражались скорее за честь и своё имя, чем за первое место в группе. От стыковой пульки не убежишь, поверить в победу с разницей в девять мячей не получается. Угроза третьего подряд пролёта мимо чемпионата мира нависает и устрашает.

Вероятно, разность мотиваций окажется тут решающим фактором. Сборная Норвегии решила все вопросы в предыдущем туре, забодав скромную Эстонию. Итальянцы отвели душу на Молдавии, а теперь сыграют в родных стенах против коллектива, оставившего их без прямой путёвки. В тактических навыках Гаттузо нетрудно сомневаться, зато мотиватор он отменный.

Ожидаем, что сборная Италии выскочит на поле заряженной и сверхмотивированной. И в конце концов добьётся победы. А сборная Норвегии не будет возражать и выпрыгивать из штанов, рискуя получить повреждение. П1 за 1.87 — рабочий вариант, а нам больше нравится гол сборной Италии в первые 30 минут за 2.45.