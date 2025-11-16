Украина — Исландия: прогноз на матч в Варшаве

Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026 Украина — Исландия от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: ИТБ 1 гола Исландии за 2.90.

Украине нужна только победа из-за дополнительных показателей. Обе команды предыдущие встречи провели 13 ноября. Исландцы в гостях одолели сборную Азербайджана (2:0), в то время как Украина на выезде не сумела сдержать натиск Франции (0:4). Формально статусом хозяев в решающей битве обладают жёлто-синие, но это условность. Играть предстоит в Варшаве, на нейтральном поле. Маленький плюсик в пользу сборной Исландии.

Букмекеры в гостей совсем не верят. Пожалуй, шансы сборной Украины в самом деле выше, однако перекос кажется чрезмерным. Играть под давлением и побеждать на заказ — дело непростое. Поэтому можно не мудрить и просто взять Х2 за отличный коэффициент 2.25. Даже ничья вас в таком случае устроит.

Есть и другой вариант. Украина пропускала абсолютно в каждом матче отбора ЧМ-2026. Даже со сборной Азербайджана не уберегли ворота с двух попыток. А Исландия, напротив, забивала абсолютно всем. И знаете что? На гол гостей выставлен коэффициент 1.73! Мы бы даже подумали над ИТБ 1 гола Исландии за 2.90. Отличные стандартные положения и возможности для контратак — это немало. Если Украина пойдёт ва-банк после перерыва, пространства хватит.