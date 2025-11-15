Скидки
Ислам Махачев — Джек Делла Маддалена: прогноз Алекса Волкановски на бой UFC 322

Ислам Махачев — Джек Делла Маддалена: прогноз Алекса Волкановски на бой UFC 322
Чемпион UFC в наилегчайшем весе Алекс Волкановски дал прогноз на бой Ислам Махачев — Джек Делла Маддалена.

Ставка: победа Делла Маддалены за 3.85.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

«Маддалена — настоящий зверь в стойке. Уверен, что после прошлого боя его уверенность в борьбе и защите от тейкдаунов поднялась на совершенно новый уровень. Он станет настоящим кошмаром для соперников.

Я знаю, что Ислам не воспринимает бой с Джеком легкомысленно, он правильно делает. У него вполне могут быть шансы на финиш. Ислам великолепен, и даже при переходе в другую категорию он остаётся кошмаром для большинства бойцов дивизиона. Но я верю, что Маддалена сможет выиграть у него», — приводит слова Волкановски MMA Junkie.

