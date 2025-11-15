Скидки
Ислам Махачев — Джек Делла Маддалена: прогноз Умара Нурмагомедова на бой UFC 322 16 ноября

Ислам Махачев — Джек Делла Маддалена: прогноз Умара Нурмагомедова на бой UFC 322 16 ноября
Комментарии

Боец UFC Умар Нурмагомедов дал прогноз на бой Ислам Махачев — Джек Делла Маддалена.

Ставка: победа Махачева за 1.28.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

«Ислам в потрясающей форме. Он очень умный боец. Я его друг, и я могу сказать — у него не один план на бой. У него есть план «A», «B» и «C». Да на все буквы алфавита. Он подготовлен ко всему. Если что-то не получится, он сразу попробует другое. Если и это не сработает, перейдёт к следующему варианту. Он невероятный боец, замечательный друг и брат. И он заберёт этот пояс. Я думаю, он заслужил это. Он стал крупнее, сильнее, чем когда-либо. Уверен, что он готов к бою», — приводит слова Нурмагомедова MMA Junkie.

