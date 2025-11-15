Махачев — Делла Маддалена: прогноз Роберта Уиттакера на главный бой UFC 322

Боец UFC Роберт Уиттакер дал прогноз на бой Ислам Махачев — Джек Делла Маддалена.

Ставка: победа Делла Маддалены за 3.85.

«Я ставлю на Джека. У него есть интуиция, мужество и решимость сопротивляться тейкдаунам, с которыми Ислам пойдёт вперёд, а в стойке Джек просто лучше. Делла Маддалена умеет обороняться.

С точки зрения мастерства, думаю, у обоих есть сильные стороны. Мне не кажется, что у кого-то есть явный перевес. У Джека лучше бокс, который заставит Ислама пожалеть обо всём, что он не делает хорошо. Джеку нечего терять, а Исламу — есть. Он сейчас самый желанный соперник в UFC», — приводит слова Уиттакера MMArcade Podcast.