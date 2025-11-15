Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Валентина Шевченко — Вэйли Чжан: кто фаворит боя UFC 322 16 ноября

Валентина Шевченко — Вэйли Чжан: кто фаворит боя UFC 322 16 ноября
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 15 на 16 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке состоится вечер единоборств UFC 322. В соглавном бою в женском наилегчайшем весе встретятся Валентина Шевченко и Вэйли Чжан. Начало этого поединка — ориентировочно в 7:30 мск.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Валентина Шевченко — Вэйли Чжан
16 ноября 2025, воскресенье. 07:30 МСК
Валентина Шевченко
Не началось
Вэйли Чжан

Посмотреть прямой эфир турнира UFC 322 можно будет можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Букмекеры совсем не уверены в исходе. Небольшое преимущество отдают Валентине Шевченко, на неё можно поставить за 1.85. На её соперницу предлагают котировку 2.00. Если смотреть вероятности, то это пара процентов разницы. Шансы практически равны. Это будет максимально непредсказуемый поединок, о чём нам говорят и коэффициенты. За Чжан — сила удара, пиковая форма и скорость. За Шевченко — «родной» вес и огромный опыт.

Материалы по теме
Поход Махачева за вторым поясом! Чего ждать от UFC 322
Поход Махачева за вторым поясом! Чего ждать от UFC 322
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android