Валентина Шевченко — Вэйли Чжан: ставки и коэффициенты на бой UFC 322

В ночь с 15 на 16 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке состоится вечер единоборств UFC 322. В соглавном бою в женском наилегчайшем весе встретятся Валентина Шевченко и Вэйли Чжан. Начало этого поединка — ориентировочно в 7:30 мск.

Посмотреть прямой эфир турнира UFC 322 можно будет можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Букмекеры совсем не уверены в исходе. Небольшое преимущество отдают Валентине Шевченко, на неё можно поставить за 1.85. На её соперницу предлагают котировку 2.00. Если смотреть вероятности, то это пара процентов разницы. Шансы практически равны. Это будет максимально непредсказуемый поединок, о чём нам говорят и коэффициенты. За Чжан — сила удара, пиковая форма и скорость. За Шевченко — «родной» вес и огромный опыт.