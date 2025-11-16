Ислам Махачев — Джек Делла Маддалена: где посмотреть бой UFC 322 онлайн, на кого ставить

В ночь с 15 на 16 ноября на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке состоится вечер единоборств UFC 322. Главным боем этого турнира станет титульный поединок в полусреднем весе между Исламом Махачевым и Джеком Делла Маддаленой.

Начало боя — ориентировочно в 8:00 мск. Посмотреть главный поединок UFC 322 в прямом эфире можно будет можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Букмекеры считают явным фаворитом россиянина. Поставить на Махачева можно за 1.28, в то время как на Джека Делла Мадалену – за 3.85. При этом на полный бой предлагают котировку 2.33, а на досрочное завершение — 1.57.

На то, что один из бойцов отправит соперника в нокаут, можно заключить пари за 4.05, а финиш противостояния болевым или удушающим приёмом оценили в 2.28.