Ислам Махачев — Джек Делла Маддалена: прогноз Мераба Двалишвили на бой

Чемпион UFC в легчайшем весе спрогнозировал исход главного боя вечера единоборств UFC 322 Ислам Махачев — Джек Делла Маддалена, который пройдёт в Лас-Вегасе в ночь с 15 на 16 ноября по московскому времени.

Ставка: победа Ислама Махачева за 1.28.

«Ислам Махачев может выиграть второй пояс. Джек Делла Маддалена — отличный боец, прекрасный ударник, но Ислам очень хитёр. Я уверен, что Махачев отлично изучил бой Джека с Белалом Мухаммадом и он внесёт необходимые коррективы в свою подготовку, учтёт этот опыт. Это будет тяжело, но Ислам Махачев может победить», — приводит слова Двалишвили Helen Yee Sports.