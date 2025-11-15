Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Ислам Махачев — Джек Делла Маддалена: прогноз Мераба Двалишвили на бой

Ислам Махачев — Джек Делла Маддалена: прогноз Мераба Двалишвили на бой
Комментарии

Чемпион UFC в легчайшем весе спрогнозировал исход главного боя вечера единоборств UFC 322 Ислам Махачев — Джек Делла Маддалена, который пройдёт в Лас-Вегасе в ночь с 15 на 16 ноября по московскому времени.

Ставка: победа Ислама Махачева за 1.28.

UFC 2025. UFC 322, Нью-Йорк, США
Джек Делла Маддалена — Ислам Махачев
16 ноября 2025, воскресенье. 08:00 МСК
Джек Делла Маддалена
Не началось
Ислам Махачев

«Ислам Махачев может выиграть второй пояс. Джек Делла Маддалена — отличный боец, прекрасный ударник, но Ислам очень хитёр. Я уверен, что Махачев отлично изучил бой Джека с Белалом Мухаммадом и он внесёт необходимые коррективы в свою подготовку, учтёт этот опыт. Это будет тяжело, но Ислам Махачев может победить», — приводит слова Двалишвили Helen Yee Sports.

Материалы по теме
Делла Маддалена — Махачев и Шевченко — Чжан: экспресс на UFC 322
Делла Маддалена — Махачев и Шевченко — Чжан: экспресс на UFC 322
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android